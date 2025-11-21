La nuit des masques Marseille 4e Arrondissement

La nuit des masques

Vendredi 21 novembre 2025 de 18h à 21h30.

Du 22/11 au 09/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h. 162 boulevard Libération Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-12-09 19:00:00

2025-11-21 2025-11-22

Notre prochaine exposition, “La Nuit des Masques”, vous invite à un voyage fascinant au cœur de l’imaginaire et des contes. L’artiste Franck Pelissier, formé à l’École des Beaux-Arts d’Avignon, explore ici un territoire où se croisent la sculpture, la gravure et le dessin, dans un dialogue poétique entre matière et mystère.



Sculpteur de formation, Franck a longtemps façonné la forme avant de retrouver, à travers la gravure, le plaisir du trait et de la couleur. Cette technique devient pour lui un espace de liberté où l’instinct et l’imaginaire se rencontrent.



Dans “La Nuit des Masques”, les inspirations se mêlent l’Afrique et ses symboles, les contes anciens, les animaux mythiques et les figures hybrides. Les masques deviennent des passerelles entre le visible et l’invisible, entre l’humain et l’animal. Chaque œuvre semble raconter une histoire ancienne, à la fois familière et énigmatique.



Cette exposition est une célébration du geste, de la couleur et du mystère. Une nuit symbolique où les masques tombent. .

162 boulevard Libération Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Our next exhibition, La Nuit des Masques , invites you on a fascinating journey to the heart of the imaginary and fairytales. Artist Franck Pelissier, trained at the École des Beaux-Arts d?Avignon, celebrates drawing and color.

German :

Unsere nächste Ausstellung, La Nuit des Masques , lädt Sie zu einer faszinierenden Reise in die Welt der Fantasie und der Märchen ein. Der Künstler Franck Pelissier, der an der École des Beaux-Arts in Avignon ausgebildet wurde, zelebriert die Zeichnung und die Farbe.

Italiano :

La nostra prossima mostra, La Nuit des Masques, vi invita a un viaggio affascinante nel cuore dell’immaginazione e delle fiabe. L’artista Franck Pelissier, formatosi all’École des Beaux-Arts di Avignone, celebra il disegno e il colore.

Espanol :

Nuestra próxima exposición, La Nuit des Masques, le invita a un fascinante viaje al corazón de la imaginación y los cuentos de hadas. El artista Franck Pelissier, formado en la École des Beaux-Arts de Aviñón, celebra el dibujo y el color.

