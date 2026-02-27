La Nuit des Monuments au Château Haut Chaigneau Chemin des Trois Bois Néac

La Nuit des Monuments au Château Haut Chaigneau

Chemin des Trois Bois Château Haut Chaigneau Néac Gironde

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Nous participerons à cet événement national les vendredi 17 et samedi 18 avril 2026

Au programme Visite, dégustation, musique et dîner au Château. .

Chemin des Trois Bois Château Haut Chaigneau Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 31 31 oenotourisme@vignobleschatonnet.com

