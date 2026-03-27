LA NUIT DES MONUMENTS AU CHATEAU THEGRA CHATEAU THEGRA Balma
LA NUIT DES MONUMENTS AU CHATEAU THEGRA CHATEAU THEGRA Balma vendredi 17 avril 2026.
LA NUIT DES MONUMENTS AU CHATEAU THEGRA
CHATEAU THEGRA 62 Route de Gauré Balma Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Quand la magie de la nuit rencontre nos plus beaux monuments
Expériences nocturnes, spectacles et lumières partout en France !
Avec la Nuit des Monuments au printemps et la Nuit des Châteaux à l’automne, Dartagnans propose désormais deux grands rendez-vous annuels dédiés à la découverte du patrimoine.
Depuis leur création en 2019, ces événements ont réuni plus de 180 000 visiteurs et près de 300 monuments participants en France et en Europe.
L’objectif sensibiliser le grand public à la préservation du patrimoine tout en offrant des expériences culturelles uniques dans des lieux magiques !
Pendant la Nuit des Monuments, abbayes, caves, moulins, châteaux, musées ou centres d’art ouvrent exceptionnellement leurs portes à la tombée de la nuit pour proposer des expériences inédites.
En Haute-Garonne, le Château de Thégra participe pour la première fois à la Nuit des Monuments !
Concert à la bougie et cocktail au Château de Thégra
À partir de 19h30, venez découvrir le château de Thégra, ses plafonds peints et sa cheminée monumentale, le temps d’un concert à la bougie. Des saxophonistes de talent vous proposent une heure de musique, et vous pourrez ensuite découvrir le château et son jardin, à la lueur douce des bougies. Une assiette gourmande vous sera servie dans la salle à manger, après le concert !
– Concert à 20h30
– Assiette gourmande à partir de 21h30 25 .
CHATEAU THEGRA 62 Route de Gauré Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie
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English :
When the magic of the night meets our most beautiful monuments
Night-time experiences, shows and lights all over France!
L’événement LA NUIT DES MONUMENTS AU CHATEAU THEGRA Balma a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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