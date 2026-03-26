la Nuit des Monuments Hôtel Particulier le Nervaux Hôtel Particulier le Nervaux Périgueux

la Nuit des Monuments Hôtel Particulier le Nervaux

Hôtel Particulier le Nervaux 14 Rue du Plantier Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 21:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Secrets de Pierre et de Plume au XVIIeme siècle à l’Hôtel Particulier le Nervaux

Invitation au voyage…

Mesdames et Messieurs, bienvenue.

Ce soir, les murs de notre demeure perdent de leur mutisme. Alors que l’obscurité efface le présent, nous vous invitons à franchir un seuil invisible.

Nous ne sommes plus en 2026, mais en 1601. Le tumulte des guerres de religion s’apaise à peine, et la ville se reconstruit. Un homme nous attend pour nous guider à travers les couloirs du temps Pierre de Meredieu, Maire de Périgueux. Une surprise et un moment de convivialité vous attendent en fin de séance. .

Hôtel Particulier le Nervaux 14 Rue du Plantier Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : la Nuit des Monuments Hôtel Particulier le Nervaux

L’événement la Nuit des Monuments Hôtel Particulier le Nervaux Périgueux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Communal de Périgueux