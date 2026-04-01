La nuit des monuments, visite à la lanterne au château Château Abère

Abère

La nuit des monuments, visite à la lanterne au château

Château 6 chemin de l’église Abère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Ancienne demeure seigneuriale des familles de Cauna, de Béarn et des Bornenave d’Abère, devenue maison des champs. Architecture typique d’une grande maison béarnaise du 18ème siècle avec beaux éléments nobles escalier, façade, huisseries, dallages, cheminées. Collection de cartes de géographie anciennes et modernes. Petits et grands peuvent venir déguisés sur le thème les châteaux .

Visite à la lanterne suivie d’une collation gourmande autour de crêpes maison et de jeux de société.

Lanternes et jeux de société à disposition mais vous pouvez apporter votre jeu préféré si vous souhaitez le faire découvrir aux autres participants. .

Château 6 chemin de l’église Abère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : La nuit des monuments, visite à la lanterne au château

L’événement La nuit des monuments, visite à la lanterne au château Abère a été mis à jour le 2026-04-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran