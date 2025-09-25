La nuit des morts vivants par Gunwood Cave à Musique Mâcon

La nuit des morts vivants par Gunwood Cave à Musique Mâcon jeudi 25 septembre 2025.

La nuit des morts vivants par Gunwood

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-25 21:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-25 2025-09-26

Gunwood, Paris (folk-rock)

Au cœur de la campagne américaine, une étrange épidémie se propage et oblige les habitants à s’enfermer pour sauver leur peau…

Gunwood (ré)imagine la bande originale du film culte de Georges A. Romero, sans tomber dans l’exercice d’accompagnement. Modernisé, redynamisé par un nouveau montage des Frères Berner, le film est projeté sur un écran au format cinémascope au-dessus des musiciens, sur le même plan qu’eux. La musique, associant chansons blues, moments atmosphériques et montées en puissance rock, est entremêlée à la fiction.

Revisitant le format du ciné-concert, le résultat est une œuvre à part entière qui propose une expérience immersive innovante, à la fois visuelle et sonore.

Travelling soul 2017 Zamora Label. .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

