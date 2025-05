La nuit des Musée à Condé-sur-l’Escaut – Condé-sur-l’Escaut, 17 mai 2025 14:00, Condé-sur-l'Escaut.

Nord

13 Rue Berthelot Condé-sur-l'Escaut Nord

Gratuit

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 19:00:00

2025-05-17

Nuit des Musées le Musée des Beaux-Arts déploie sa présence sur 3 médiathèques de l’agglomération.

Focus » sur la proposition artistique qui se tiendra à la médiathèque le Quai à Condé-sur-l’Escaut.Samedi 17 mai, gratuit et en accès libte libre de 14h à 19h.

Médiathèque Le Quai 13 Impasse Berthelot (Condé-sur-l’Escaut)

Le collectif Ardestop, ainsi que les artistes Mathis Berchery, Clara Walter et la journaliste Noujoud Rejbi en résidence-mission sur le territoire, s’emparent des oeuvres du Musée des Beaux-Arts pour développer des propositions multiples, engageant les publics, à la croisée de la performance, de la poésie, de la parole et des arts plastiques.

Le spectacle créé par les patientes et les patients de l’Hôpital de Jour de Condé-sur-l’Escaut et le collectif Ardestop à partir d’une oeuvre issue de la collection digitale du musée est présenté à cette occasion.

14h Temps officiel / inauguration de l’ exposition.

Les Résidences-Mission sont un dispositif coordonné par Valenciennes Métropole, en partenariat avec la DRAC Hauts-de-France et l’Education Nationale.

Structures marraines le phénix scène nationale Valenciennes, le CNAREP Le Boulon, le Printemps Culturel

Exposition visible gratuitement et en libre accès samedi 17 mai de 14h à 19h. 00 .

13 Rue Berthelot

Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord Hauts-de-France +33 3 27 22 57 20 musee@valenciennes-metropole.fr

