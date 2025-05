LA NUIT DES MUSÉES À AMBRUSSUM – Villetelle, 17 mai 2025 07:00, Villetelle.

Hérault

LA NUIT DES MUSÉES À AMBRUSSUM Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Le samedi 17 mai, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, l’équipe d’Ambrussum vous propose de découvrir l’univers du textile dans l’Antiquité l’artisanat et les modes en vigueur, de la matière première au produit fini, jusqu’aux accessoires.

À partir de 18h

Gratuit

Public familial

Plus d’info 04 67 02 22 33 / ambrussum@lunelagglo.fr

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, l’équipe d’Ambrussum vous propose de découvrir l’univers du textile dans l’Antiquité l’artisanat et les modes en vigueur, de la matière première au produit fini, jusqu’aux accessoires.

Le programme de la soirée

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE (45min environ) une entrée dans le thème de la soirée en s’appuyant sur les objets présentés dans le musée dont certains illustrent l’artisanat textile, d’autres le soin du corps et la parure. L’occasion aussi de vous parler de tout ce qui disparait, car lorsque l’on s’intéresse aux vêtements, dont les matières premières sont putrescibles, les découvertes archéologiques sont rares et lacunaires.

2 créneaux dans la soirée (pour les visites guidées) 18h ou 19h

STAND DÉCOUVERTE DE L’ARTISANAT TEXTILE (en continu) matières premières, démonstration et initiation au filage et au tissage, plantes tinctoriales, etc. On vous expliquera tout avec plusieurs supports ludiques pour les familles.

COMPTOIR À VÊTEMENTS GALLO-ROMAINS (en continu) on vous ouvre les portes de notre dressing antique pour vous présenter et vous faire essayer des costumes gallo-romains archéo-compatibles, vous expliquer les codes sociaux qui se cachent derrière etc. Et si ça vous tente, nous mettrons en place un PhotoBooth pour la soirée (cabine pour se prendre en photo avec costumes et accessoires) .

Chemin d’Ambrussum

Villetelle 34400 Hérault Occitanie

English :

On Saturday, May 17, as part of the European Night of Museums, the Ambrussum team invites you to discover the world of textiles in Antiquity: craftsmanship and fashion, from raw materials to finished products and accessories.

Starting at 6pm

Free

Family audience

Further information: 04 67 02 22 33 / ambrussum@lunelagglo.fr

German :

Am Samstag, den 17. Mai, lädt Sie das Ambrussum-Team anlässlich der Europäischen Nacht der Museen dazu ein, die Welt der Textilien in der Antike zu entdecken: das Handwerk und die herrschenden Moden, vom Rohstoff über das Endprodukt bis hin zu den Accessoires.

Ab 18 Uhr

Kostenlos

Familienpublikum

Weitere Informationen: 04 67 02 22 33 / ambrussum@lunelagglo.fr

Italiano :

Sabato 17 maggio, nell’ambito della Notte europea dei musei, l’équipe di Ambrussum vi invita a scoprire il mondo dei tessuti nell’antichità: i mestieri e le mode in uso, dalle materie prime ai prodotti finiti e agli accessori.

A partire dalle 18:00

Gratuito

Pubblico di famiglie

Ulteriori informazioni: 04 67 02 22 33 / ambrussum@lunelagglo.fr

Espanol :

El sábado 17 de mayo, en el marco de la Noche Europea de los Museos, el equipo de Ambrussum le invita a descubrir el mundo del textil en la Antigüedad: los oficios y modas en uso, desde las materias primas hasta los productos acabados y accesorios.

A partir de las 18.00 horas

Gratis

Público familiar

Más información: 04 67 02 22 33 / ambrussum@lunelagglo.fr

L’événement LA NUIT DES MUSÉES À AMBRUSSUM Villetelle a été mis à jour le 2025-05-02 par 34 OT PAYS DE LUNEL