La Nuit des musées à Cantini – Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement, 17 mai 2025 19:00, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La Nuit des musées à Cantini Samedi 17 mai 2025 à 19h.

Concert à 19h, 21h et 22h 3 sessions (30 min / session). Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

La Nuit des Musées au Muséé Cantini rendez-vous samedi 17 mai à partir de 19h.Enfants

Concert à 19h, 21h et 22h 3 sessions (30 min / session)



Oliver Foster est un musicien franco-britannique basé à Marseille, à la croisée des genres. Après un parcours dans la recherche académique et une immersion dans la scène musicale expérimentale française, il revient à une pratique musicale personnelle avec des enregistrements comme l’œil dans le bleu (2023), V3 rouge (2024) et Square one (2024). Sa musique mêle guitare électrique, synthés réverbérés, voix brute et chant choral, créant une atmosphère à la frontière du rock alternatif et de l’expérimental. Il a participé à de nombreux concerts, incluant des passages au festival Déroutes à Nantes et une résidence à l’Aide aux Musiques innovatrices (Marseille), enrichissant sa scène live aux côtés de Nave Amiga, Yann et Musique Chienne. Cofondateur du label Cimetières de France, Oliver Foster a également vu sa musique diffusée sur des plateformes comme NTS, renforçant sa présence sur la scène alternative.



Des points paroles seront organisés par les médiatrices culturelles du musée dans le parcours de la collection permanente. .

Musée Cantini 19 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Museum Night at Muséé Cantini: Saturday May 17 from 7pm.

German :

Die Nacht der Museen im Muséé Cantini: Treffpunkt am Samstag, den 17. Mai ab 19 Uhr.

Italiano :

Notte dei musei al Muséé Cantini: sabato 17 maggio dalle 19.00.

Espanol :

Noche de los museos en el Muséé Cantini: sábado 17 de mayo a partir de las 19.00 horas.

