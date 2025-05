La Nuit des musées à l’Espace archéologique de Montrozier – Montrozier, 17 mai 2025 07:00, Montrozier.

Aveyron

La Nuit des musées à l’Espace archéologique de Montrozier Montrozier Aveyron

Venez écouter des contes, participer à un escape game et découvrir la nouvelle expo du musée !

Au programme

À 15h et 17h spectacle « où ça? »

Un spectacle de musique, récit et manipulation d’objets pour les enfants de 6 mois à 6 ans

Où ça ? propose une immersion poétique dans l’univers des petites bêtes, réelles ou imaginaires.

Durée 30 mn. Places limitées, 1 seul adulte accompagnant sur réservation

À 14h, 16h, 20h30 et 21h30 spectacle L’ANTRE DU DRAGONOLOGUE

Un spectacle immersif dans un muséum d’histoire naturelle dragonologique. une exposition éphémère qui offre une ambiance

de cabinet de curiosités, un spectacle loufoque et déjanté.

Public familial à partir de 5 ans. Durée 40 mn. Places limitées, réservation recommandée

De 14h à 18h et de 20h à 00h: Atelier de découverte de la fouille archéologique

De jour comme de nuit dans la cour de l’espace archéologique ! Nouveau carnet de jeux de l’exposition « Aux sources de l’Aveyron et de la Serre 5 000 ans de peuplement ». .

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 75 00 espace.archeologique@aveyron.fr

English :

Come and listen to tales, take part in an escape game and discover the museum’s new exhibition!

German :

Hören Sie sich Märchen an, nehmen Sie an einem Escape Game teil und entdecken Sie die neue Ausstellung des Museums!

Italiano :

Venite ad ascoltare storie, a partecipare a un gioco di fuga e a scoprire la nuova mostra del museo!

Espanol :

Venga a escuchar historias, participe en un juego de escape y descubra la nueva exposición del museo

