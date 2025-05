LA NUIT DES MUSÉES À LODÈVE – Lodève, 17 mai 2025 07:00, Lodève.

Durant la Nuit des musées, le Musée de Lodève vous ouvre ses portes et vous propose des activités et animations afin de découvrir de manière insolite et ludique les richesses de ses collections. C’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir, gratuitement les collections du musée de Lodève et son exposition évènement « Rendre visible, Klee, Reichel, Discrit, Finel ».

Le Musée de Lodève propose, sur plus de 1000 m², trois parcours vertigineux, ludiques et émouvants « Raconte-moi la vie sur Terre » (des origines de la vie aux requins géants en passant par les dinosaures), « Raconte-moi la Préhistoire » (la vie des Hommes préhistoriques au Néolithique) et « Raconte-moi le sculpteur Paul Dardé ». .

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

English :

During Museum Night, the Musée de Lodève opens its doors to you, offering activities and events to help you discover the riches of its collections in a fun and unusual way.

German :

Während der Nacht der Museen öffnet das Museum von Lodève seine Türen und bietet Ihnen Aktivitäten und Animationen an, um auf ungewöhnliche und spielerische Weise die Reichtümer seiner Sammlungen zu entdecken.

Italiano :

Durante la Notte dei Musei, il Musée de Lodève apre le sue porte e propone attività ed eventi per farvi scoprire le ricchezze delle sue collezioni in modo insolito e divertente.

Espanol :

Durante la Noche de los Museos, el Museo de Lodève le abre sus puertas y le propone actividades y eventos que le permitirán descubrir la riqueza de sus colecciones de una forma insólita y lúdica.

