LA NUIT DES MUSEES AU BOUSQUET D’ORB – Le Bousquet-d’Orb, 17 mai 2025 07:00, Le Bousquet-d'Orb.

Hérault

LA NUIT DES MUSEES AU BOUSQUET D’ORB Place de la mairie Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

A l’occasion de la Nuit des Musées visite commentée du musée Les lumière de la mine au Bousquet d’Orb de 17h à 19h30.

Atelier pour les enfants et coin lecture.

Gratuit et sans réservations. Information au 04 67 23 80 72

Suivi du specatcle « L’Echo des Abysses » salle Marcel Roux à 20h30

A l’occasion de la Nuit des Musées visite commentée du musée Les lumière de la mine au Bousquet d’Orb de 17h à 19h30.

Atelier pour les enfants et coin lecture.

Gratuit et sans réservations. Information au 04 67 23 80 72

Suivi du specatcle « L’Echo des Abysses » salle Marcel Roux à 20h30 .

Place de la mairie

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72

English :

On the occasion of the Nuit des Musées: guided tour of the Les Lumières de la Mine museum in Le Bousquet d’Orb from 5pm to 7:30pm.

Children’s workshop and reading corner.

Free, no reservations required. Information on 04 67 23 80 72

Followed by the show « L’Echo des Abysses » salle Marcel Roux at 8:30pm

German :

Anlässlich der Nacht der Museen: Kommentierte Besichtigung des Museums Les lumières de la mine in Le Bousquet d’Orb von 17:00 bis 19:30 Uhr.

Workshop für Kinder und Leseecke.

Kostenlos und ohne Reservierung. Informationen unter 04 67 23 80 72

Im Anschluss an das Spektakel « L’Echo des Abysses » Salle Marcel Roux um 20.30 Uhr

Italiano :

In occasione della Notte dei Musei: visita guidata al museo Les Lumières de la Mine a Le Bousquet d’Orb dalle 17.00 alle 19.30.

Laboratorio per bambini e angolo della lettura.

Gratuito, senza prenotazione. Informazioni al numero 04 67 23 80 72

Seguirà lo spettacolo « L’Echo des Abysses » nella Salle Marcel Roux alle 20.30

Espanol :

Con motivo de la Noche de los Museos: visita guiada al museo Les Lumières de la Mine, en Le Bousquet d’Orb, de 17:00 a 19:30 h.

Taller para niños y rincón de lectura.

Gratuita, sin reserva previa. Información en el 04 67 23 80 72

A continuación, espectáculo « L’Echo des Abysses » en la Sala Marcel Roux a las 20.30 h

L’événement LA NUIT DES MUSEES AU BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2025-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB