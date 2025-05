La Nuit des musées au Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode – Château Borély Marseille 8e Arrondissement, 17 mai 2025 19:00, Marseille 8e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La Nuit des musées au Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Samedi 17 mai 2025 de 19h à 0h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous pour la Nuit européenne des Musées au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Musée ouvert de 19h à minuit



Exposition « Infiniment bleu. Arts décoratifs, peinture et mode au Château Borély »

7 mars 2025 15 février 2026



Composition sonore déambulatoire

Gammes de bleus

La compositrice et plasticienne sonore Iris Le Fur propose de découvrir ou redécouvrir l’exposition Infiniment bleu du Château Borély dans un environnement sonore immersif. Accompagnée de Magali Hafner, cheffe de cœur de son ensemble Harmonie Vagabonde et du musicien Matthieu JACINTO dit “JOOS” spécialiste du Human Beat-Box, elle propose une balade mêlant musiques classique, contemporaine et actuelle pour une approche singulière des œuvres.

Partenaires Association Ateliers Arts Sonores Marseille-Estaque / Association Harmonie Vagabonde / La FORGE atelier recherche/création Marseille-Estaque / Laboratoire CRILLASH Université Schoelcher Martinique / La Mairie 8ème & 6ème de Marseille

Tout public

Durée 35 min

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles



Fermeture du musée de 18h à 19h



En continu entre 19h et 22h30



Atelier Blue swag bag

Pour personnaliser son tote bag en le recouvrant, dans différents tons de bleu, d’une multitude de motifs prélevés dans l’exposition Infiniment bleu et notamment, dans les faïences du 18e siècle. Attention un seul tote bag par famille !

Tout public, à partir de 8 ans

Durée 15 min

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Lieu atelier pédagogique du Château Borély



Atelier Coloriages

Tout public, à partir de 3 ans

Durée 15 min

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Lieu atelier pédagogique du Château Borély



Tout au long de la soirée



Photobooth

Lieu atelier pédagogique du Château Borély



Jeu Chasse aux détails du bleu aux yeux

Enfants, à partir de 4 ans

Feuillet à retirer gratuitement à l’accueil du musée

Lieu salles du Château Borély



19h15 Visites flash thématiques

Deux visites flash débuteront simultanément

• Les faïences blanc-bleu de Marseille (salle 2)

• L’exposition Infiniment bleu (salle 12)

Tout public, à partir de 12 ans.

Durée 15 min

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles



19h30 et 20h10 Défilés de mode, Infiniment Bleu !

Défilé proposé par l’École de Condé, sous la direction artistique de Mélanie Gomis, avec le soutien du Fonds de dotation Maison Mode Méditerranée. Modèles créés en écho à l’exposition Infiniment bleu autour de la technique du shibori par des étudiant·e·s en design de mode Antoine Sauli, Naeva Thyssens, Marius Monteil, Noah Julienne, Claodia Calisto, Lou-Ann Reyre, Alaïs Beven, Mathilde Bernard, Clélie Decousu, Mélanie Hartwig, Louhanne Kadour, Maëlis Bels, Lili-Gaïa Ganty, Léonie Chamouard Chapand, Élisa Tirand, Lola Teissier, Mailys Lamoulie, Ewa Jamrozek, Angélina Durand, Taïs Moreno, Lisa-Marie Fechner, Vianne Aramian, Ambre Copel.

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 2 x 20 min

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Lieu escalier d’honneur et parvis du Château Borély



19h50 Visites flash thématiques

Deux visites flash aux thèmes différents débuteront simultanément dans les salles du château Borély

• L’art de la table au 18e siècle (salle 3)

• L’exposition Infiniment bleu (salle 12)

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 15 min

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles



20h30 Visites flash thématiques

Deux visites flash aux thèmes différents débuteront simultanément dans les salles du château Borély

• Le salon doré (salle 6)

• L’exposition Infiniment bleu (salle 12)

Tout public, à partir de 12 ans

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Durée 15 min



20h45 et 21h45 Composition sonore déambulatoire

Gammes de bleus

Tout public

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Durée 35 min

Lieu déambulation dans le château



21h20 Visites flash thématiques

Deux visites flash aux thèmes différents débuteront simultanément dans les salles du château Borély

• Les faïences de petit feu (salle 7)

• L’exposition Infiniment bleu (salle 12)

Tout public, à partir de 12 ans

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Durée 15 min



22h20 Visites flash thématiques

Deux visites flash aux thèmes différents débuteront simultanément dans les salles du château Borély

• Le salon doré (salle 6)

• L’exposition Infiniment bleu (salle 12)

Tout public, à partir de 12 ans

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Durée 15 min



22h35 Visite contée déambulatoire

Le goût du ciel, par Florence Férin

« Que voit l’enfant quand il ou elle regarde dans les yeux de sa mère ? Un ciel étoilé. Que voit sa mère, quand elle regarde dans les yeux de sa propre mère ? L’univers tout entier. Que voit l’ancienne quand elle se tourne vers ses ancêtres ? Une porte ouverte sur l’infini, source de toute question, berceau de toute réponse ».

Ce spectacle est un fil tissé entre l’infiniment petit de l’origine et l’immensité d’une fin sans limite, qui vous invite à suivre Florence Férin tout au long de l’exposition Infiniment bleu. Un temps suspendu, où chaque conte nous rapproche un peu plus du ciel…

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 40 min

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Lieu déambulation dans le château .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us for European Museum Night at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

German :

Treffpunkt für die Europäische Nacht der Museen im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Italiano :

Unitevi a noi per la Notte europea dei musei al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Espanol :

Únase a nosotros en la Noche Europea de los Museos en el Museo Borély Museo de Artes Decorativas, de la Faïence et de la Mode.

