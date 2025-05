La Nuit des musées au [mac] – Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement, 17 mai 2025 18:30, Marseille 8e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La Nuit des musées au [mac] Samedi 17 mai 2025 de 18h30 à 0h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] jusqu’à minuit pour la Nuit européenne des Musées.

Musée ouvert de 18h30 à minuit



Exposition « They Parlaient Idéale Laure Prouvost »

Du 17 mai 2025 au 11 janvier 2026



À partir de 19h Soirée d’ouverture autour du film They Parlaient Idéale de Laure Prouvost dans la [mac]room.

En écho à Mère, We Sea, une installation monumentale inédite, réalisée au cœur de la chapelle du Centre de la Vieille Charité de Marseille, le film They Parlaient Idéale (2019) présenté dans la [mac]room, propose d’explorer une autre facette du travail de l’artiste.

Laure Prouvost, vidéaste, plasticienne, performeuse, vit et travaille à Bruxelles. Elle s’intéresse aux métissages, à la poésie des langues, aux singularités qui composent les communautés. Réalisé en 2019 pour le pavillon français de la Biennale de Venise, They Parlaient Idéale invite à suivre un voyage entre Nanterre, les terrils du bassin minier du Pas-de-Calais, le Palais Idéal du Facteur Cheval, les calanques de Marseille et enfin Venise. Les protagonistes de cette traversée, de cultures, de langues et d’âges différents ont chacun·e un talent spécifique, danseur de hip-hop franco-gabonais, instituteur à la retraite et fabricant de coiffes, comédien et musicien sénégalais, flûtiste parisienne, etc

Lieu [mac] room

Sans réservation dans la limite des places disponibles



En continu Atelier dessin et expression

Les mots et le langage sont une source de création pour Laure Prouvost. Ayant fait des études entre la Belgique, l’Angleterre et la France, elle parle plusieurs langues. Elle utilise cet atout afin de créer son langage, le tout en mélangeant les langues, les mots et expressions. Laure Prouvost aime couper les mots, les assembler et ne pas tenir compte de leur autorité.

Cet atelier proposera aux enfants de questionner les mots et les expressions en créant des phrases loufoques, originales. Les enfants seront ensuite invités à illustrer leur phrase par un dessin.



À partir de 18h30 Projections

The Artiste, films de Laure Prouvost

La vie d’artiste ? La vie des œuvres ?

Ou la vie de l’art ? Du musée à la vie une traversée insolente des imaginaires et l’histoire de l’art pour faire de l’art un quotidien.

En partenariat avec le FID Marseille Festival International de Cinéma de Marseille

Durée totale 63 min 54 s

Lieu Ciné[mac]

Sans réservation dans la limite des places disponibles



Visites libres au sein de la collection

La collection réunit les œuvres des mouvements artistiques apparus depuis les années 1960 jusqu’à nos jours. Forte d’un millier d’objets elle prend sa source historique et conceptuelle dans la rupture constituée par les apports des Nouveaux Réalistes. Ses autres points forts sont les ensembles liés à la Figuration Narrative, l’Arte Povera, l’Art conceptuel et performatif américain, Fluxus et Supports Surfaces.

Elle poursuit son développement aujourd’hui dans les domaines de l’installation, de la création numérique et vidéo. Elle comprend peintures, sculptures, photographies, films et installations. Sa présentation, est revisitée en fonction des expositions temporaires

Lieu salles des collections

Sans réservation dans la limite des places disponibles musées .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] until midnight for European Museum Night.

German :

Begeben Sie sich zur Europäischen Nacht der Museen bis Mitternacht in das Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac].

Italiano :

Unitevi a noi al Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] fino a mezzanotte per la Notte europea dei musei.

Espanol :

Únase a nosotros en el Museo de Arte Contemporáneo de Marsella [mac] hasta medianoche para la Noche Europea de los Museos.

L’événement La Nuit des musées au [mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-07 par Ville de Marseille