Bouches-du-Rhône

La Nuit des musées au Musée des Beaux-Arts Samedi 17 mai 2025 de 19h à 0h.

Début : 2025-05-17 19:00:00

2025-05-17

La Nuit des Musées au Musée des Beaux-Arts rendez-vous samedi 17 mai de 19h à minuit.Enfants

Musée ouvert de 19h à minuit



Exposition « L’Esprit du trait. Une collection privée en Provence »

Du 24 avril au 21 septembre 2025



De 19h à 23h

Chorale BABELIKA chants du Monde

Plus qu’un concert c’est un voyage que propose Babélika, en douceur, en force, toujours avec passion, les voix tissent des harmonies dans les salles du Musée.



EM’AMU Ensemble de Musique Ancienne d’Aix-Marseille Université

Direction Julien Ferrando

10 musiciens

La musique « aux siècles d’or » en Espagne XIIIe-XVIIe



Au programme un voyage captivant à travers la musique instrumentale de la péninsule Ibérique, des rythmes envoûtants des danses traditionnelles aux sublimes transcriptions de chants, de l’Espagne médiévale aux prémices du baroque. Une immersion musicale à ne pas manquer !



EV’AMU Ensemble vocal d’Aix Marseille Université

Direction Philippe Franceschi 17 choristes





Les 2 chorales se produiront en alternance dans les 2 musées

Beaux-Arts (aile de gauche) & Muséum (aile de droite Palais Longchamp)





De 19h à minuit

Des points paroles sont assurés par les médiatrices culturelles du musée au sein du parcours des collections permanentes ainsi que de l’exposition temporaire L’esprit du Trait



• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Museum Night at the Musée des Beaux-Arts: Saturday May 17, 7pm to midnight.

German :

Die Nacht der Museen im Musée des Beaux-Arts: Treffpunkt am Samstag, den 17. Mai von 19 Uhr bis Mitternacht.

Italiano :

Notte dei musei al Musée des Beaux-Arts: sabato 17 maggio dalle 19.00 alle 24.00.

Espanol :

Noche de los museos en el Museo de Bellas Artes: sábado 17 de mayo de 19:00 a 24:00 horas.

