La Nuit des musées au Musée d’Histoire de Marseille – Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, 17 mai 2025 19:00, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La Nuit des musées au Musée d’Histoire de Marseille Samedi 17 mai 2025 de 19h à 0h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille jusqu’à minuit dans le cadre de la Nuit européenne des musées.

Musée ouvert de 19h à minuit



Exposition « Marseille et le sport, corps et histoires en mouvement »

Prolongation jusqu’au 18 mai 2025

Séquence 13





Autour des collections



Pour cette édition 2025, le Musée d’Histoire de Marseille vous propose de découvrir les collections en musique et en sensations !



De 20h à minuit visite sensorielle balade des sens à travers l’histoire de Marseille

Oyez, touchez, goûtez, sentez…Parcourez l’histoire de Marseille avec vos sens. Épices, bâtons d’encens, poix, tissus, sons, musiques… vous permettront d’appréhender autrement les éléments de la vie quotidienne des Marseillais au fil des âges et les grands événements de la ville, de sa création à nos jours.

Tout public

Sans réservation, dans la limite des places disponibles



De 19h à 23h concert Carte blanche aux élèves du conservatoire Pierre Barbizet

Des élèves musiciens du conservatoire Pierre Barbizet de Marseille vous accompagneront durant toute la soirée avec des morceaux choisis pour l’occasion. Participez à des séances musicales au piano, chant lyrique, flûtes traversières, mandoline, guitares dans les collections et dans le site du Port antique….Place à la musique !

En partenariat avec le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, un établissement Campus art Méditerranée

Tout public

Sans réservation, dans la limite des places disponibles



À 19h30 et 22h visites ateliers Fabrique ton tampon à indienne (XVIIe- XIXe siècle)

Pour y participer, inutile de te vêtir d’un sari. Il te suffira simplement de t’appliquer pour découvrir une méthode de gravure particulière, la linogravure. En suivant l’exemple des tampons servant à réaliser des tissus imprimés qu’on appelle des indiennes, muni d’une gouge, tu retireras de la plaque de linogravure certaines parties d’un dessin. En peignant les reliefs, tu pourras transférer le motif sur une feuille à dessin. Et le tour est joué !

Atelier en famille à partir de 7 ans

Durée 1h30

Gratuit sur réservation au 04 91 55 36 00 ou à musee-histoire@marseille.fr







Programme complet et détaillé à venir .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille until midnight as part of European Museum Night.

German :

Treffen Sie sich im Rahmen der Europäischen Nacht der Museen bis Mitternacht im Musée d’Histoire de Marseille.

Italiano :

Venite al Musée d’Histoire de Marseille fino a mezzanotte nell’ambito della Notte europea dei musei.

Espanol :

Acérquese al Museo de Historia de Marsella hasta medianoche en el marco de la Noche Europea de los Museos.

