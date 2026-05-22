La nuit des musées Au musée du tissage Musée du tissage Chauffailles
La nuit des musées Au musée du tissage Musée du tissage Chauffailles samedi 23 mai 2026.
Chauffailles
La nuit des musées Au musée du tissage
Musée du tissage 46 bis rue du 8 mai Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Visites libres ou commentées gratuites (une boite sera à votre disposition ) tissage de la mémoire du passé Témoignage de ce que furent l’industrie et le travail autrefois dans la région de Chauffailles. Il rappelle le travail du fil à l’étoffe par le tissage.
Ouvert de 20h30 à 23h.
Le musée est ouvert les mois de mai, juin, septembre et octobre, le mercredi samedi et dimanche de 14h30 à 18h. Juillet et août tous les jours de 14h30 à 18h.
En fin de visite vous seront présenter à l’achat tissu , mouchoirs et torchons tissés au musée ainsi que des confections faites par les bénévoles. .
Musée du tissage 46 bis rue du 8 mai Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 65 16 museedetissage@gmail.com
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English : La nuit des musées Au musée du tissage
L’événement La nuit des musées Au musée du tissage Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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