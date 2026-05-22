La nuit des musées Au musée du tissage Musée du tissage Chauffailles

Chauffailles

La nuit des musées Au musée du tissage

Musée du tissage 46 bis rue du 8 mai Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Visites libres ou commentées gratuites (une boite sera à votre disposition ) tissage de la mémoire du passé Témoignage de ce que furent l’industrie et le travail autrefois dans la région de Chauffailles. Il rappelle le travail du fil à l’étoffe par le tissage.

Ouvert de 20h30 à 23h.

Le musée est ouvert les mois de mai, juin, septembre et octobre, le mercredi samedi et dimanche de 14h30 à 18h. Juillet et août tous les jours de 14h30 à 18h.

En fin de visite vous seront présenter à l’achat tissu , mouchoirs et torchons tissés au musée ainsi que des confections faites par les bénévoles. .

Musée du tissage 46 bis rue du 8 mai Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 65 16 museedetissage@gmail.com

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English : La nuit des musées Au musée du tissage

L’événement La nuit des musées Au musée du tissage Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais