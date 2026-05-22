La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre Museum d’Auxerre Auxerre
La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre Museum d’Auxerre Auxerre samedi 23 mai 2026.
Auxerre
La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre
Museum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir le Muséum autrement, lors de la Nuit des Musées. Pour cette occasion une guide conférencière, transformée en savant du XIXe, vous guidera dans le musée durant 1h . Avec votre guide vous plongerez en plein XIXe, où les savants étaient inventifs et très curieux. Cette visite guidée mettra aussi en lumière la carrière scientifique de Paul Bert, médecin Auxerrois et biologiste du XIXe siècle. Deux départs prévus pour cette visite atypique, pleine d’anecdotes et d’objets fascinants. .
Museum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre
L’événement La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Auxerrois
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs Jardin des Rosoirs vers le terrain de sport Auxerre 22 mai 2026
- Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs, Rue Wagram, Auxerre 22 mai 2026
- Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre 23 mai 2026
- Balade à vélo de vignes en vignes, 34 Avenue de la Puisaye, Auxerre, Auxerre 23 mai 2026
- Oiseaux voyageurs, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre 23 mai 2026