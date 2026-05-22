La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre Museum d’Auxerre Auxerre

Auxerre

La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre

Museum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir le Muséum autrement, lors de la Nuit des Musées. Pour cette occasion une guide conférencière, transformée en savant du XIXe, vous guidera dans le musée durant 1h . Avec votre guide vous plongerez en plein XIXe, où les savants étaient inventifs et très curieux. Cette visite guidée mettra aussi en lumière la carrière scientifique de Paul Bert, médecin Auxerrois et biologiste du XIXe siècle. Deux départs prévus pour cette visite atypique, pleine d’anecdotes et d’objets fascinants. .

Museum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

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English : La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre

L’événement La Nuit des Musées au Muséum d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Auxerrois