La nuit des musées au Naia Museum – Naia Museum Rochefort en Terre, 17 mai 2025, Rochefort en Terre.

La nuit des musées au Naia Museum Naia Museum Rochefort en Terre Samedi 17 mai, 19h00, 20h00 Réservation obligatoire

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Naia Museum vous propose des visites guidées nocturnes !

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Naia Museum vous propose des visites guidées nocturnes !

Une occasion unique d’en apprendre plus sur les univers fantastiques de nos artistes et d’échanger ensemble sur les Arts de l’Imaginaires, leur portée et leur place dans nos sociétés contemporaines.

Réservez dès maintenant votre place depuis notre billetterie en ligne !

Tarif adulte : 10€

Tarif enfant (-18 ans) : 7€

Première visite à 19h (20 personnes max)

Seconde visite à 20h (20 personnes max)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T20:45:00.000+02:00

1

0776693651

Naia Museum 14 rue du château Rochefort en Terre 56220 Morbihan