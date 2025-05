La Nuit des musées au Préau des Accoules Musée des enfants – Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement, 17 mai 2025 19:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La Nuit des musées au Préau des Accoules Musée des enfants Samedi 17 mai 2025 de 19h à 23h.

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

2025-05-17

Rendez-vous au Préau des Accoules Musée des enfants samedi 17 mai de 19h à 23h !Enfants

Musée ouvert de 19h à 23h



Exposition « C’est pas bête. La représentation animale dans les collections des Musées de Marseille »



De 19h à 23h atelier autour de l’œuvre de Victor Brauner en libre service



De 19h à 21h création d’une petite chimère à partir de découpages, collages, coloriages (20 min par session)



• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

See you at the Préau des Accoules Children’s Museum on Saturday, May 17 from 7pm to 11pm!

German :

Treffpunkt Préau des Accoules Kindermuseum am Samstag, den 17. Mai von 19 bis 23 Uhr!

Italiano :

Venite al Préau des Accoules Museo dei bambini sabato 17 maggio dalle 19.00 alle 23.00!

Espanol :

Acérquese al Préau des Accoules Museo de los Niños el sábado 17 de mayo de 19:00 a 23:00 horas

