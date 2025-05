La nuit des musées – Cernay, 17 mai 2025 17:00, Cernay.

Haut-Rhin

La nuit des musées 1 rue de Thann Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Une nuit peuplée d’animaux drôles, tendres et surprenants ! Jean-Paul Cez, Tomi Ungerer et des élèves talentueux vous embarquent dans une expo vivante et pleine d’imagination.

Des animaux venus de tous horizons s’invitent au musée pour une nuit artistique pas comme les autres ! Jean-Paul Cez accueille Tomi Ungerer et les élèves de Cernay, Steinbach et Wattwiller pour une exposition pleine d’humour, de tendresse et de créativité. Une soirée à ne pas manquer ! .

1 rue de Thann

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 92 56 histoire-cernay@sfr.fr

English :

A night filled with funny, tender and surprising animals! Jean-Paul Cez, Tomi Ungerer and talented students take you on a lively and imaginative journey.

German :

Eine Nacht, die von lustigen, zärtlichen und überraschenden Tieren bevölkert wird! Jean-Paul Cez, Tomi Ungerer und talentierte Schülerinnen und Schüler nehmen Sie mit auf eine lebendige und fantasievolle Ausstellung.

Italiano :

Una serata all’insegna di animali buffi, teneri e sorprendenti! Jean-Paul Cez, Tomi Ungerer e studenti di talento vi accompagnano in un viaggio vivace e fantasioso.

Espanol :

¡Una noche llena de animales divertidos, tiernos y sorprendentes! Jean-Paul Cez, Tomi Ungerer y estudiantes de talento te llevan en un viaje animado e imaginativo.

