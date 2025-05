La nuit des musées – Rue de la Manutention Longwy, 17 mai 2025 18:30, Longwy.

Meurthe-et-Moselle

La nuit des musées Rue de la Manutention Musée des fers à repasser Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 18:30:00

fin : 2025-05-17 21:00:00

2025-05-17

Découverte du musée des fers à repasser, avec la présence d’un guide.

Le lieu abrite une des plus importantes collections au monde 5 000 pièces retraçant l’histoire des fers à repasser des origines à nos jours.Tout public

Rue de la Manutention Musée des fers à repasser

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

English :

Discover the iron museum with a guide.

The museum houses one of the world?s most important collections: 5,000 items tracing the history of irons from their origins to the present day.

German :

Entdeckung des Bügeleisenmuseums in Begleitung eines Fremdenführers.

Der Ort beherbergt eine der größten Sammlungen der Welt: 5.000 Stücke, die die Geschichte der Bügeleisen von den Anfängen bis heute erzählen.

Italiano :

Scoprite il museo del ferro con una guida.

Il museo ospita una delle più grandi collezioni al mondo: 5.000 oggetti che ripercorrono la storia del ferro dalle origini ai giorni nostri.

Espanol :

Descubra el museo del hierro con un guía.

El museo alberga una de las mayores colecciones del mundo: 5.000 piezas que recorren la historia del hierro desde sus orígenes hasta nuestros días.

L’événement La nuit des musées Longwy a été mis à jour le 2025-05-13 par OT DU GRAND LONGWY