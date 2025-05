La Nuit des Musées – Place des Félibres Roquebrune-sur-Argens, 16 mai 2025 17:30, Roquebrune-sur-Argens.

Var

La Nuit des Musées Place des Félibres Maison de la Préhistoire Roquebrune-sur-Argens Var

Début : 2025-05-16 17:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Venez assister à la nuit au musée, une soirée sous le signe de la découverte et de la magie, Vendredi 16 mai à la Maison de la Préhistoire située à la Bouverie à Roquebrune-sur-Argens.

Place des Félibres Maison de la Préhistoire

Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 36 85 prehistoire@mairie-roquebrune-argens.fr

English :

Join us for an evening of discovery and magic, Friday May 16 at the Maison de la Préhistoire in La Bouverie, Roquebrune-sur-Argens.

German :

Erleben Sie die Nacht im Museum, einen Abend im Zeichen der Entdeckung und der Magie. Freitag, den 16. Mai in der Maison de la Préhistoire, die sich in La Bouverie in Roquebrune-sur-Argens befindet.

Italiano :

Venerdì 16 maggio, alla Maison de la Préhistoire di La Bouverie, Roquebrune-sur-Argens, vi aspetta una serata di scoperta e magia.

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada de descubrimiento y magia en la Maison de la Préhistoire de La Bouverie, en Roquebrune-sur-Argens, el viernes 16 de mayo.

