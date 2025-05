La nuit des Musées – Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges, 17 mai 2025 13:30, Saint-Dié-des-Vosges.

Vosges

La nuit des Musées Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 13:30:00

fin : 2025-05-17 23:59:00

Date(s) :

2025-05-17

Au programme visites clownesques, visite « portraits à gogo », séances de réflexologie, projection du film d’animation « Le Tableau » et atelier « tronche de cake ».

Réservation conseillée.Tout public

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

English :

On the program: clown tours, « portraits galore » tour, reflexology sessions, screening of the animated film « Le Tableau » and « tronche de cake » workshop.

Reservations recommended.

German :

Auf dem Programm stehen: clowneske Führungen, eine Führung « Porträts à gogo », Reflexzonenmassage, die Vorführung des Animationsfilms « Le Tableau » und ein Workshop « tronche de cake ».

Reservierung empfohlen.

Italiano :

In programma: tour dei clown, tour « ritratti a volontà », sedute di riflessologia, proiezione del film d’animazione « Le Tableau » e laboratorio « faccia da torta ».

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

En el programa: visitas guiadas de payasos, visita « Retratos en abundancia », sesiones de reflexología, proyección de la película de animación « Le Tableau » y taller « Cara de tarta ».

Se recomienda reservar.

