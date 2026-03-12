La nuit des musées Villeneuve-d’Ascq

La nuit des musées

143 Rue Colbert Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit des Musées, les écogardes vous accueillent au Musée de plein air pour découvrir la vie étonnante des Chauves-Souris.

À partir de 17h Les mythes, les croyances et le monde fascinant de ces mammifères volants vont seront dévoilés.

Si vous souhaitez les apercevoir où même les entendre grâce à une batbox, appareil qui rend leurs cris audibles, n’hésitez pas à vous inscrire pour participez à la sortie prévue à 21h. Sortie écoute, sous inscription, à 21h

Participez à un jeu de piste grandeur nature en nocturne. Rencontrez des personnages insolites qui dévoileront à l’aide de lanternes, les secrets historiques de cet endroit authentique.

Rendez-vous à partir de 18h, dernière entrée à 21h30

Durée la soirée

Public tout public

Dans le cadre de la Nuit des Musées, les écogardes vous accueillent au Musée de plein air pour découvrir la vie étonnante des Chauves-Souris.

À partir de 17h Les mythes, les croyances et le monde fascinant de ces mammifères volants vont seront dévoilés.

Si vous souhaitez les apercevoir où même les entendre grâce à une batbox, appareil qui rend leurs cris audibles, n’hésitez pas à vous inscrire pour participez à la sortie prévue à 21h. Sortie écoute, sous inscription, à 21h

Participez à un jeu de piste grandeur nature en nocturne. Rencontrez des personnages insolites qui dévoileront à l’aide de lanternes, les secrets historiques de cet endroit authentique.

Rendez-vous à partir de 18h, dernière entrée à 21h30

Durée la soirée

Public tout public .

143 Rue Colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 25 museedepleinair@lillemetropole.fr

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English :

As part of Museum Night, eco-guards welcome you to the Musée de plein air to discover the astonishing life of bats.

From 5pm: The myths, beliefs and fascinating world of these flying mammals will be revealed.

If you’d like to catch a glimpse of them, or even hear them with a batbox, a device that makes their calls audible, don’t hesitate to sign up for the outing at 9pm. Listening outing, with registration, at 9pm

Take part in a life-size nocturnal treasure hunt. Meet unusual characters who will use lanterns to reveal the historical secrets of this authentic site.

Meeting point: from 6 p.m., last entry at 9:30 p.m

Duration: evening

Public: all

L’événement La nuit des musées Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-12 par Hauts-de-France Tourisme