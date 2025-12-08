La nuit des mystères Bischwiller

La nuit des mystères

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026.

Dans une ambiance feutrée, parviendrez-vous à venir à bout de l’énigme ? Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026. 0 .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 24 49 mediatheque.bischwiller@agglo-haguenau.fr

English :

As part of Reading Nights 2026.

