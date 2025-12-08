La nuit des mystères Bischwiller
La nuit des mystères Bischwiller vendredi 23 janvier 2026.
La nuit des mystères
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23 20:30:00
2026-01-23
Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026.
Dans une ambiance feutrée, parviendrez-vous à venir à bout de l’énigme ? Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026. 0 .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 24 49 mediatheque.bischwiller@agglo-haguenau.fr
English :
As part of Reading Nights 2026.
