La Nuit des Papillons à La Garette Sansais

La Grande Rigole Sansais Deux-Sèvres
Le mois d’août est déjà là… Il est temps de réserver votre soirée !
La Nuit des Papillons 2025 approche à grands pas.
L’association La Grande Rigole a le plaisir de vous inviter à la Nuit des Papillons, qui se tiendra le vendredi 22 août 2025 à partir de 22h, à La Garette, à proximité de la salle du Châtelet.
Cette soirée d’observation et de sensibilisation à la diversité des papillons nocturnes sera animée par Vincent Le Boullec, Chargé de mission Entomologie à Deux-Sèvres Nature Environnement, accompagné de Michel Toussaint, Yannick Houmeau et Philippe Juchault.
Nous serons ravis de vous retrouver pour cette rencontre naturaliste nocturne, ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les merveilles de la biodiversité nocturne. .
lagranderigole@gmail.com
