La nuit des papillons Parcours découverte Cormeilles 21 août 2025 21:00

Eure

La nuit des papillons Parcours découverte

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 21:00:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

Date(s) :

2025-08-21

Dans le cadre des animations d’été proposées par l’office du tourisme, notre animateur vous proposera une soirée sur le thème des papillons de nuit au parcours découverte de Cormeilles. Une première partie sera consacrée à la biologie et au mode de vie de ces insectes mystérieux peu connu du grand public. Par le biais de différents ateliers ludiques vous en apprendrez davantage sur ces créatures ailées.

Vous aurez ensuite l’occasion de faire plus ample connaissance avec elles à la tombée de la nuit, en les observant dans leur milieu naturel sous un beau ciel d’été étoilé.

Inscriptions obligatoires, nombre de places limité.

Parcours découverte Allée des vignes

Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

English : La nuit des papillons

As part of the summer events organized by the tourist office, our guide will be offering an evening on the theme of moths at the Cormeilles discovery trail. The first part will be devoted to the biology and way of life of these mysterious insects, little known to the general public. Through a series of fun workshops, you’ll learn more about these winged creatures.

You’ll then have the chance to get to know them better at dusk, by observing them in their natural environment under a beautiful starry summer sky.

Registration required, number of places limited.

German :

Im Rahmen der Sommerveranstaltungen des Fremdenverkehrsamtes bietet Ihnen unser Animateur einen Abend zum Thema Nachtfalter auf dem Erlebnispfad von Cormeilles an. In einem ersten Teil werden Sie die Biologie und Lebensweise dieser geheimnisvollen Insekten kennenlernen, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. In verschiedenen spielerischen Workshops erfahren Sie mehr über diese geflügelten Kreaturen.

Anschließend haben Sie die Gelegenheit, die Insekten bei Einbruch der Dunkelheit in ihrer natürlichen Umgebung unter einem schönen, sternenklaren Sommerhimmel zu beobachten.

Anmeldung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Italiano :

Nell’ambito degli eventi estivi organizzati dall’ufficio del turismo, la nostra guida proporrà una serata sul tema delle falene presso il sentiero di scoperta di Cormeilles. La prima parte sarà dedicata alla biologia e al modo di vivere di questi misteriosi insetti, poco conosciuti dal grande pubblico. Imparerete a conoscere meglio queste creature alate in una serie di divertenti laboratori.

Avrete poi l’opportunità di conoscerli meglio al calar della sera, osservandoli nel loro ambiente naturale sotto un bellissimo cielo stellato estivo.

Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

En el marco de las manifestaciones estivales organizadas por la Oficina de Turismo, nuestro guía ofrecerá una velada sobre el tema de las polillas en el sendero de descubrimiento de Cormeilles. La primera parte estará dedicada a la biología y el modo de vida de estos misteriosos insectos, poco conocidos por el gran público. Aprenderá más sobre estas criaturas aladas en una serie de divertidos talleres.

A continuación, tendrá la oportunidad de conocerlas mejor al anochecer, observándolas en su entorno natural bajo un hermoso cielo estrellado de verano.

Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

