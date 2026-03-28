La nuit des papillons Saint-Martin-des-Champs
La nuit des papillons Saint-Martin-des-Champs mercredi 15 avril 2026.
La nuit des papillons
1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 21:00:00
fin : 2026-04-15 22:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Les papillons de nuit ne sont pas tous gris, bien au contraire ! Venez découvrir le monde mystérieux des papillons de nuit morlaisiens dans la Forêt de Porz An Trez.
Sortie dès 6 ans.
Rendez-vous devant l’auberge de jeunesse de Morlaix pour le départ.
Animation organisée par l’Association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé.
Sur inscription afqp29@gmail.com 02 98 78 45 69. .
1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : La nuit des papillons
L’événement La nuit des papillons Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-03-28 par OT BAIE DE MORLAIX
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