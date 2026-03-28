La nuit des papillons

1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 21:00:00

fin : 2026-04-15 22:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Les papillons de nuit ne sont pas tous gris, bien au contraire ! Venez découvrir le monde mystérieux des papillons de nuit morlaisiens dans la Forêt de Porz An Trez.

Sortie dès 6 ans.

Rendez-vous devant l’auberge de jeunesse de Morlaix pour le départ.

Animation organisée par l’Association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé.

Sur inscription afqp29@gmail.com 02 98 78 45 69. .

1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La nuit des papillons

L’événement La nuit des papillons Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-03-28 par OT BAIE DE MORLAIX