La nuit des petites histoires à la médiathèque Virginia Woolf (3-6 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Une soirée pour éveiller l’imaginaire des plus petits, dans une ambiance cocooning. A partager avec parents, grands-parents, voisin.es, copain.ines… Pensez à prendre vos pyjamas et vos doudous !

Sur réservation

À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, la cabane ouvre ses portes aux enfants de 3 à 6 ans pour une heure du conte pleine de magie et de découvertes. À la lueur des bougies, bien confortablement installés avec vos pyjamas, venez enchanter vos yeux et vos oreilles !

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T19:30:00+01:00

fin : 2026-01-24T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T18:30:00+02:00_2026-01-24T19:30:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975