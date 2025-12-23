La nuit des petits lecteurs Nuit de la Lecture, Médiathèque Edmond Rostand Orgon
Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 17h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-23 17:30:00
2026-01-23
Nuits de la lecture à la médiathèque d’Orgon.
La nuit des petits lecteurs dans le cadre de la Nuit de la lecture pour les enfants à partir de 2 ans à la Médiathèque.
Enfile ton pyjama, serre ton doudou… ce soir, les histoires chuchotent à la lumière des étoiles.
Inscriptions conseillées. .
Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr
English :
Reading nights at the Orgon media library.
