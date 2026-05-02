Saint-Justin

La Nuit des Quilles

Place des Tilleuls Saint-Justin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Chaque année en juin, à la nuit tombée, les quillous se donnent rendez-vous sur la place de la bastide. Sous les étoiles, les quilles s’entrechoquent, trois devant, trois derrière et trois joueurs par équipe pour lancer tour à tour le maillet. Une seule doit rester debout. A vous de jouer!

Chaque année en juin, à la nuit tombée, les quillous se donnent rendez-vous sur la place de la bastide. Sous les étoiles, les quilles s’entrechoquent, trois devant, trois derrière et trois joueurs par équipe pour lancer tour à tour le maillet. Une seule doit rester debout. A vous de jouer! Accès libre, buvette, grillades et ambiance bon enfant. .

Place des Tilleuls Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine clap.saintjustin@gmail.com

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English : La Nuit des Quilles

Every year in June, at nightfall, the quillous meet on the bastide square. Under the stars, the skittles clash, three in front, three behind and three players per team to throw the mallet in turn. Only one must remain standing. It’s your turn to play!

L’événement La Nuit des Quilles Saint-Justin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Landes d’Armagnac