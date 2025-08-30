La Nuit des Romantiques Zone commerciale Capvern Capvern
La Nuit des Romantiques
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-30 20:00:00
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Tradd, Crooner en live.
Slows des années 60
Réservation au 06 95 96 53 45
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
English :
Tradd, Crooner live.
Slows from the 60s
Book on 06 95 96 53 45
German :
Tradd, Crooner in live.
Slows aus den 60er Jahren
Reservierung unter 06 95 96 53 45
Italiano :
Tradd, Crooner dal vivo.
Lenti degli anni ’60
Prenotare allo 06 95 96 53 45
Espanol :
Tradd, Crooner en directo.
Slows de los años 60
Reserva en el 06 95 96 53 45
