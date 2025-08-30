La Nuit des Romantiques Zone commerciale Capvern Capvern

La Nuit des Romantiques Zone commerciale Capvern Capvern samedi 30 août 2025.

La Nuit des Romantiques

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Tradd, Crooner en live.

Slows des années 60

Réservation au 06 95 96 53 45

.

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Tradd, Crooner live.

Slows from the 60s

Book on 06 95 96 53 45

German :

Tradd, Crooner in live.

Slows aus den 60er Jahren

Reservierung unter 06 95 96 53 45

Italiano :

Tradd, Crooner dal vivo.

Lenti degli anni ’60

Prenotare allo 06 95 96 53 45

Espanol :

Tradd, Crooner en directo.

Slows de los años 60

Reserva en el 06 95 96 53 45

L’événement La Nuit des Romantiques Capvern a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65