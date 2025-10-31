La nuit des supplices Kutzenhausen
La nuit des supplices Kutzenhausen vendredi 31 octobre 2025.
La nuit des supplices
8 rue de Feldbach Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Par équipes de 2 à 4 joueurs, vous devrez affronter d’autres challengers dans une série d’épreuves aussi terrifiantes que palpitantes.
Par équipes de 2 à 4 joueurs, vous devrez affronter d’autres challengers dans une série d’épreuves aussi terrifiantes que palpitantes. Jeux de l’horreur, défis sensoriels, frissons garantis et mises en scène sanglantes… chaque étape vous mettra à l’épreuve. Serez-vous assez courageux pour aller jusqu’au bout ? .
8 rue de Feldbach Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 32 80 96 hirlemannhelene@gmail.com
English :
In teams of 2 to 4 players, you’ll face off against other challengers in a series of trials as terrifying as they are thrilling.
German :
In Teams von 2 bis 4 Spielern müssen Sie gegen andere Herausforderer in einer Reihe von furchterregenden und spannenden Prüfungen antreten.
Italiano :
In squadre da 2 a 4 giocatori, affronterete altri sfidanti in una serie di prove tanto terrificanti quanto emozionanti.
Espanol :
En equipos de 2 a 4 jugadores, os enfrentaréis a otros retadores en una serie de pruebas tan terroríficas como emocionantes.
L’événement La nuit des supplices Kutzenhausen a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte