La nuit des supplices Kutzenhausen

La nuit des supplices Kutzenhausen vendredi 31 octobre 2025.

La nuit des supplices

8 rue de Feldbach Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Par équipes de 2 à 4 joueurs, vous devrez affronter d’autres challengers dans une série d’épreuves aussi terrifiantes que palpitantes.

Par équipes de 2 à 4 joueurs, vous devrez affronter d’autres challengers dans une série d’épreuves aussi terrifiantes que palpitantes. Jeux de l’horreur, défis sensoriels, frissons garantis et mises en scène sanglantes… chaque étape vous mettra à l’épreuve. Serez-vous assez courageux pour aller jusqu’au bout ? .

8 rue de Feldbach Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 32 80 96 hirlemannhelene@gmail.com

English :

In teams of 2 to 4 players, you’ll face off against other challengers in a series of trials as terrifying as they are thrilling.

German :

In Teams von 2 bis 4 Spielern müssen Sie gegen andere Herausforderer in einer Reihe von furchterregenden und spannenden Prüfungen antreten.

Italiano :

In squadre da 2 a 4 giocatori, affronterete altri sfidanti in una serie di prove tanto terrificanti quanto emozionanti.

Espanol :

En equipos de 2 a 4 jugadores, os enfrentaréis a otros retadores en una serie de pruebas tan terroríficas como emocionantes.

L’événement La nuit des supplices Kutzenhausen a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte