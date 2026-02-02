La nuit des z’amours Salle des fêtes de Beaune Limoges

La nuit des z’amours

Salle des fêtes de Beaune 156 Ancienne Route de Paris Limoges Haute-Vienne

Tarif : 36 EUR

2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Célébrez la Saint-Valentin lors d’une soirée inoubliable placée sous le signe de l’amour, de la fête et de la musique. Dès votre arrivée, laissez-vous porter par une ambiance élégante et chaleureuse, rythmée par un DJ. Entre saveurs raffinées et moments complices, la soirée se poursuivra avec un spectacle dansant captivant, mêlant énergie, émotion et sensualité. Pour clôturer cette nuit magique, place à une grande soirée disco animée par le DJ Bruno Périgord boules à facettes, tubes incontournables et piste de danse enflammée jusqu’au bout de la nuit. Une Saint-Valentin festive, gourmande et résolument dansante à partager à deux. .

Salle des fêtes de Beaune 156 Ancienne Route de Paris Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 64 49 29

