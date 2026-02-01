La nuit disco à l’Alimentation Générale L’Alimentation Générale Paris

Dancefloor first : la piste décide, le DJ sert l’énergie collective.

100% vinyle, 100% feeling : digging, artisanat, âme — zéro raccourci.

Ouverte à tou·te·s : viens comme tu es.

LIVE : SHERAFF

CLUB : JIMMY DISCO / ADRIANO GUGLIELMO

Live + Club : Grooves sans frontières : afro, boogie brésilien, pantsula, funk japonais, euro house… et tout ce qui fait vibrer.

Le vendredi 27 février 2026

de 20h00 à 05h00

payant PREVENTE : 6 EUR

SUR PLACE : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-27T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-28T06:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-27T20:00:00+02:00_2026-02-27T05:00:00+02:00

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

https://www.alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lalimentation.generale&set=a.706315172766479 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lalimentation.generale&set=a.706315172766479



Afficher la carte du lieu L’Alimentation Générale et trouvez le meilleur itinéraire

