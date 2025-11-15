La Nuit du 12 le film aux 7 César à la Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès Paris

La nuit du 12 de Dominik Moll (2020)

Thriller franco-belge durée : 1h54

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi …

Yohan, qui vient de

prendre la tête de la PJ de Grenoble, est bientôt obsédé par l’assassinat d’une

jeune femme de 21 ans.

Multipliant les interrogatoires,

son enquête s’avère… brûlante.

Présentation et débat organisés par Artmele.

Le Ciné Kino d’Artmele vous invite à la projection du film La nuit du 12 de Dominik Moll

Le samedi 15 novembre 2025

de 20h00 à 22h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T20:00:00+02:00_2025-11-15T22:30:00+02:00

Centre socioculturel Maurice Noguès 5, avenue de la Porte de Vanves 75014 Accès via la place Marthe SimardParis

https://openagenda.com/fr/Artmele