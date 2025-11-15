La Nuit du 12 le film aux 7 César à la Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès Paris
La Nuit du 12 le film aux 7 César à la Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès Paris samedi 15 novembre 2025.
La nuit du 12 de Dominik Moll (2020)
Thriller franco-belge durée : 1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi …
Yohan, qui vient de
prendre la tête de la PJ de Grenoble, est bientôt obsédé par l’assassinat d’une
jeune femme de 21 ans.
Multipliant les interrogatoires,
son enquête s’avère… brûlante.
Présentation et débat organisés par Artmele.
Le Ciné Kino d’Artmele vous invite à la projection du film La nuit du 12 de Dominik Moll
Le samedi 15 novembre 2025
de 20h00 à 22h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Centre socioculturel Maurice Noguès 5, avenue de la Porte de Vanves 75014 Accès via la place Marthe SimardParis
