La Nuit du 12 Médiathèque Floresca Guépin Nantes

La Nuit du 12 Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Projection du film de Dominik Moll (2022 – 114 mn) et débat en partenariat avec l’association Les FameusesUn soir, en rentrant tranquillement chez elle, une jeune femme est brûlée vive par un homme. Face à ce meurtre d’une grande violence, la police n’a aucune piste, si ce n’est celle de tous les hommes de la vie de la victime. Un film basé sur des faits réels qui questionne la prise en charge judiciaire des féminicides.Projection suivie d’un échange avec un chercheur en sociologie de l’Université de Nantes, spécialiste de la question du traitement judiciaire des violences conjugales.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/