LA NUIT DU 14, CHEZ LÉONIE – LA PEPINIERE THEATRE Paris

LA NUIT DU 14, CHEZ LÉONIE Début : 2025-12-01 à 19:00. Tarif : – euros.

LA NUIT DU 14, CHEZ LÉONIEUne pièce palpitante, poignante et captivante.Été 1900. Louise débarque chez Léonie et découvre les rouages de cette maison close où gravite son petit monde fait de gens mal nés mais flamboyants dont ses prostituées pétillantes, drôles, au verbe haut.Cet établissement bien rôdé est tenu de main de maîtresse par sa tenancière, jusqu’à ce qu’un accident tragique vienne tout bouleverser, le livrant au chaos et à la menace de la police.Entre exaltation et désillusion mais toujours en quête de liberté, les filles voient leur destin basculer et n’ont qu’un seul choix : s’unir face à l’adversité.Ce spectacle envoûtant est rythmé par une musique originale et des chorégraphies sublimant ainsi les personnages et l’intrigue.Texte et mise en scène Agnès Chamak & Odile HuleuxAvec Ariane Carmin ou Lucile Künzli, Agnès Chamak, Fabien Floris ou Julien Jacob, Montaine Fregeai ou Katia Miran, Maroussia Henrich et Taos SonzogniChorégraphies : Lucile KünzliMusiques : Franck Lebon & Odile HuleuxScénographie : Alix MercierCostumes : Axel BoursierAvec le Soutien du Centre Paris Anim’ Dunois, la Mairie de Charenton-Le-Pont et le Théâtre des Deux RivesDurée : 1h30Tout public à partir de 10 ansLA PRESSE : « Pièce aux dialogues succulents. À voir d’urgence. » – La Provence« Les come´dien·nes sont impressionnant·es de talent. Le re´sultat est e´difiant.» – Toute la culture« Originalité, audace et qualité exceptionnelle de ses interprétations. » – Les Arts Liants« Un manifeste féminin très original » – Sudart-Culture« J’ai adoré. » – Théatrothèque

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PEPINIERE THEATRE 7 Rue Louis Le Grand 75002 Paris 75