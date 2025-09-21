La nuit du 4 août 1789 vue des coulisses TU-Nantes Nantes

La nuit du 4 août 1789 vue des coulisses TU-Nantes Nantes jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 18:30 –

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Conférence de Jean-Clément Martin Et si la nuit du 4 août 1789 n’avait pas été, du tout, cette abolition des privilèges, si vantée malgré ses limites, mais une sorte de tour de passe-passe, un moyen pour faire accepter une révolution imprécise et bien fragile ? C’est dans les coulisses de l’Assemblée nationale, ainsi que sur les chemins de la Grande Peur qui avait touché Nantes à la mi-juillet précédente, qu’il faut aller, pour comprendre comment un équilibre précaire, mais indispensable, a été installé ce fameux 4 août. Ce détour est un éclairage essentiel pour parler de la Révolution française qui se déroulera ensuite. Jean-Clément Martin, professeur émérite. Après une thèse sur la Guerre de Vendée et sa mémoire, il a été professeur à l’Université de Nantes, puis de Paris 1, où il a dirigé l’Institut d’Histoire de la Révolution française. Il a publié en 2024 « La Grande Peur de juillet 1789 » chez Tallandier.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/