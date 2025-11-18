La nuit du 4 août 1789 vue des coulisses TU – Théâtre Universitaire Nantes Nantes

La nuit du 4 août 1789 vue des coulisses Jeudi 11 décembre, 18h30 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Conférence de Jean-Clément Martin

Et si la nuit du 4 août 1789 n’avait pas été, du tout, cette abolition des privilèges, si vantée malgré ses limites, mais une sorte de tour de passe-passe, un moyen pour faire accepter une révolution imprécise et bien fragile ?

C’est dans les coulisses de l’Assemblée nationale, ainsi que sur les chemins de la Grande Peur qui avait touché Nantes à la mi-juillet précédente, qu’il faut aller, pour comprendre comment un équilibre précaire, mais indispensable, a été installé ce fameux 4 août. Ce détour est un éclairage essentiel pour parler de la Révolution française qui se déroulera ensuite.

Jean-Clément Martin, professeur émérite. Après une thèse sur la Guerre de Vendée et sa mémoire, il a été professeur à l’Université de Nantes, puis de Paris 1, où il a dirigé l’Institut d’Histoire de la Révolution française. Il a publié en 2024 « La Grande Peur de juillet 1789 » chez Tallandier.

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

