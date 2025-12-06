La Nuit du Bad par le Volant de Pellegrue dans le cadre du Téléthon Pellegrue

La Nuit du Bad par le Volant de Pellegrue dans le cadre du Téléthon

Gymnase de Pellegrue Pellegrue Gironde

À l’occasion du téléthon, le Volant de Pellegrue vous invite à la Nuit du Bad samedi 06 Décembre de 20h à 2h au gymnase de Pellegrue.

Profitez-en pour vous détendre et vous amuser en famille, avec vos amis.

Du matériel mis à disposition sur place.

Boissons, sandwichs et douceurs en vente.

Une soupe à l’oignon offerte par le club à 22h.

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Renseignements au 06 88 75 32 01. .

