La Nuit du Bad par le Volant de Pellegrue dans le cadre du Téléthon Pellegrue samedi 6 décembre 2025.
Gymnase de Pellegrue Pellegrue Gironde
À l’occasion du téléthon, le Volant de Pellegrue vous invite à la Nuit du Bad samedi 06 Décembre de 20h à 2h au gymnase de Pellegrue.
Profitez-en pour vous détendre et vous amuser en famille, avec vos amis.
Du matériel mis à disposition sur place.
Boissons, sandwichs et douceurs en vente.
Une soupe à l’oignon offerte par le club à 22h.
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Renseignements au 06 88 75 32 01. .
Gymnase de Pellegrue Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 75 32 01
