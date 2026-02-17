La Nuit du Blues Espace Cabaret Vauban Brest

La Nuit du Blues

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Ronan One Man Band

Economie. Pas de tape-à-l’oeil, peut d’effets, Ronan le solide gaillard qui entre en scène, favoris, brosse et yeux gris sombre dans un visage ferme et carré lui donnant l’allure d’un loup, recherche le coeur du blues: l’intensité par la maîtrise, l’émotion par la simplicité.

Mojo Diggers

Avec Mojo Diggers, embarquez sur la ligne Mississippi-Illinois pour un voyage musical au coeur du Blues Down Home des années 50-60. Sans concession faite aux modes qui passent et qui lassent, entre compositions originales et reprises finement sélectionnées, Guillaume Feuillet au chant et aux guitares, Tsunam à la batterie et Jérémie Elis à la contrebasse, célèbrent cette musique intemporelle avec un plaisir communicatif. .

