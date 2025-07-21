La nuit du blues Troyes
La nuit du blues Troyes vendredi 6 mars 2026.
La nuit du blues
La Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 25 Eur
Début : 2026-03-06 19:00:00
2026-03-06
Jessie LEE & THE ALCHEMISTS
Blues, rock, soul et jazz fusionnent avec intensité dans ce quintet mené par Jessie Lee et Alexis “Mr AL” Didier. Après deux albums salués et des scènes prestigieuses (Olympia, European Blues Challenge), ils reviennent en 2025 avec Legacy, un nouvel album puissant et habité.
LEE O’NELL
Entre blues racé et rock vibrant, Lee O’Nell mêle guitare expressive, voix envoûtante et énergie scénique. Porté par une formation solide, le groupe dévoile un univers moderne, groovy et résolument vivant.
Quentin WINTER
Auteur-compositeur et guitariste incontournable du blues français, Quentin Winter revisite le genre avec une voix profonde et une guitare puissante. Un blues organique, novateur et viscéral.
Jessie LEE Chant et Guitare
Alexis “Mr AL” DIDIER Guitare et Composition
Laurent COKELAERE Basse
Stéphane MINANA Batterie
Laurian DAIRE Orgue
LEE O’NELL
Lionel WERNERT Guitare lead, Compositeur
Gipsy BACUET Chant
Pierre-Alain DELAUNOY Batterie
Philippe DANDRIMONT Basse
François BARISAUX Claviers .
La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
