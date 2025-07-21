La nuit du blues Troyes

La nuit du blues Troyes vendredi 6 mars 2026.

La nuit du blues

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 25 Eur

Début : 2026-03-06 19:00:00

2026-03-06

Jessie LEE & THE ALCHEMISTS

Blues, rock, soul et jazz fusionnent avec intensité dans ce quintet mené par Jessie Lee et Alexis “Mr AL” Didier. Après deux albums salués et des scènes prestigieuses (Olympia, European Blues Challenge), ils reviennent en 2025 avec Legacy, un nouvel album puissant et habité.



LEE O’NELL

Entre blues racé et rock vibrant, Lee O’Nell mêle guitare expressive, voix envoûtante et énergie scénique. Porté par une formation solide, le groupe dévoile un univers moderne, groovy et résolument vivant.



Quentin WINTER

Auteur-compositeur et guitariste incontournable du blues français, Quentin Winter revisite le genre avec une voix profonde et une guitare puissante. Un blues organique, novateur et viscéral.



Jessie LEE Chant et Guitare

Alexis “Mr AL” DIDIER Guitare et Composition

Laurent COKELAERE Basse

Stéphane MINANA Batterie

Laurian DAIRE Orgue



LEE O’NELL

Lionel WERNERT Guitare lead, Compositeur

Gipsy BACUET Chant

Pierre-Alain DELAUNOY Batterie

Philippe DANDRIMONT Basse

François BARISAUX Claviers .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

