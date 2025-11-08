La Nuit du Carnaval à Chantilly Campus Les Fontaines Gouvieux

La Nuit du Carnaval à Chantilly Samedi 8 novembre, 17h00, 20h00 Campus Les Fontaines Oise

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T17:00:00 – 2025-11-08T18:30:00

Fin : 2025-11-08T20:00:00 – 2025-11-08T21:30:00

Avec l’Orchestre d’Harmonie de Chantilly, le Chœur des jeunes du Conservatoire de Musique de Chantilly et l’Académie des Arts Dramatiques

Pour la nouvelle édition thématique FIESTA de lille3000, Julien Joubert a composé La Nuit du Carnaval pour chœur d’enfants et orchestre d’harmonie. Cette œuvre raconte une nuit de mardi gras au XVIème siècle dans une ville de France. Jean, 6 ans, et Eulalie, 10 ans, frère et sœur, font le mur pour se mêler à la foule du Carnaval. Ils rejoignent d’autres enfants, découvrent les traditions du carnaval et dansent au son des trompettes, des tambourins, des hautbois et des cornemuses.

Dans le cadre de Fiesta, l’Orchestre d’Harmonie de Chantilly, le Conservatoire de Musique de Chantilly et l’Académie des Arts Dramatiques vous présentent La Nuit du Carnaval de Julien Joubert

lille3000