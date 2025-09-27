La Nuit du Carnaval à Neuville Saint Rémy Neuville-Saint-Rémy

La Nuit du Carnaval à Neuville Saint Rémy Neuville-Saint-Rémy samedi 27 septembre 2025.

La Nuit du Carnaval à Neuville Saint Rémy

86 rue de Lille Neuville Saint Rémy Neuville-Saint-Rémy Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

**La Nuit du Carnaval**

Avec l’Ecole Intercommunale de Musique Roger Fronval, l’Harmonie de Neuville Saint Rémy, l’école Jean Lebas de Neuville Saint Rémy, l’école Jacques Brel de Cambrai, l’école les merlettes de Bantigny et l’école Célestin Freinet d’Estourmel

Salle Jacques Anquetil, 86 rue de Lille

Pour la nouvelle édition thématique FIESTA de lille3000, Julien Joubert a composé La Nuit du Carnaval pour chœur d’enfants et orchestre d’harmonie. Cette œuvre raconte une nuit de mardi gras au XVIème siècle dans une ville de France. Jean, 6 ans, et Eulalie, 10 ans, frère et sœur, font le mur pour se mêler à la foule du Carnaval. Ils rejoignent d’autres enfants, découvrent les traditions du carnaval et dansent au son des trompettes, des tambourins, des hautbois et des cornemuses.

**La Nuit du Carnaval**

Avec l’Ecole Intercommunale de Musique Roger Fronval, l’Harmonie de Neuville Saint Rémy, l’école Jean Lebas de Neuville Saint Rémy, l’école Jacques Brel de Cambrai, l’école les merlettes de Bantigny et l’école Célestin Freinet d’Estourmel

Salle Jacques Anquetil, 86 rue de Lille

Pour la nouvelle édition thématique FIESTA de lille3000, Julien Joubert a composé La Nuit du Carnaval pour chœur d’enfants et orchestre d’harmonie. Cette œuvre raconte une nuit de mardi gras au XVIème siècle dans une ville de France. Jean, 6 ans, et Eulalie, 10 ans, frère et sœur, font le mur pour se mêler à la foule du Carnaval. Ils rejoignent d’autres enfants, découvrent les traditions du carnaval et dansent au son des trompettes, des tambourins, des hautbois et des cornemuses. .

86 rue de Lille Neuville Saint Rémy Neuville-Saint-Rémy 59554 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**Carnival Night

With Ecole Intercommunale de Musique Roger Fronval, Harmonie de Neuville Saint Rémy, école Jean Lebas de Neuville Saint Rémy, école Jacques Brel de Cambrai, école les merlettes de Bantigny and école Célestin Freinet d’Estourmel

Salle Jacques Anquetil, 86 rue de Lille

For the new FIESTA-themed edition of lille3000, Julien Joubert has composed La Nuit du Carnaval for children?s choir and wind band. The work tells the story of a Mardi Gras night in 16th-century France. Jean, 6, and Eulalie, 10, brother and sister, sneak out to join the Carnival crowd. They join other children, learn about carnival traditions and dance to the sound of trumpets, tambourines, oboes and bagpipes.

German :

**Die Nacht des Karnevals**

Mit der Ecole Intercommunale de Musique Roger Fronval, der Harmonie de Neuville Saint Rémy, der Ecole Jean Lebas de Neuville Saint Rémy, der Ecole Jacques Brel de Cambrai, der Ecole les merlettes de Bantigny und der Ecole Célestin Freinet d’Estourmel

Jacques-Anquetil-Saal, 86 rue de Lille

Für die neue Themenausgabe FIESTA von lille3000 hat Julien Joubert La Nuit du Carnaval für Kinderchor und Blasorchester komponiert. Das Werk erzählt von einer Nacht am Faschingsdienstag im 16. Jahrhundert in einer Stadt in Frankreich. Der sechsjährige Jean und die zehnjährige Eulalie, Bruder und Schwester, schleichen sich aus dem Haus, um sich unter die Karnevalsmenge zu mischen. Sie schließen sich anderen Kindern an, lernen die Traditionen des Karnevals kennen und tanzen zu den Klängen von Trompeten, Tamburinen, Oboen und Dudelsäcken.

Italiano :

**Notte di Carnevale

Con l’Ecole Intercommunale de Musique Roger Fronval, l’Harmonie de Neuville Saint Rémy, l’école Jean Lebas de Neuville Saint Rémy, l’école Jacques Brel de Cambrai, l’école les merlettes de Bantigny e l’école Célestin Freinet d’Estourmel

Sala Jacques Anquetil, 86 rue de Lille

Per la nuova edizione FIESTA di lille3000, Julien Joubert ha composto La Nuit du Carnaval per coro di bambini e banda di fiati. L’opera racconta la notte del martedì grasso nella Francia del XVI secolo. Jean, 6 anni, ed Eulalie, 10 anni, fratello e sorella, escono di nascosto per unirsi alla folla del Carnevale. Si uniscono ad altri bambini, scoprono le tradizioni del Carnevale e ballano al suono di trombe, tamburelli, oboi e cornamuse.

Espanol :

**Noche de Carnaval

Con la Ecole Intercommunale de Musique Roger Fronval, la Harmonie de Neuville Saint Rémy, la école Jean Lebas de Neuville Saint Rémy, la école Jacques Brel de Cambrai, la école les merlettes de Bantigny y la école Célestin Freinet d’Estourmel

Sala Jacques Anquetil, 86 rue de Lille

Para la nueva edición de FIESTA de lille3000, Julien Joubert ha compuesto La Nuit du Carnaval para coro de niños y banda de viento. La obra narra la noche del Martes de Carnaval en la Francia del siglo XVI. Jean, de 6 años, y Eulalie, de 10, hermanos, salen a hurtadillas para unirse a la multitud del Carnaval. Se unen a otros niños, descubren las tradiciones del Carnaval y bailan al son de trompetas, panderetas, oboes y gaitas.

L’événement La Nuit du Carnaval à Neuville Saint Rémy Neuville-Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-04-12 par Hauts-de-France Tourisme