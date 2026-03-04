LA NUIT DU CHASSEUR, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris
LA NUIT DU CHASSEUR, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris mercredi 18 mars 2026.
LA NUIT DU CHASSEUR Jeudi 19 mars, 00h00 Cinéma Chaplin Saint Lambert Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T00:00:00+01:00 – 2026-03-19T03:00:00+01:00
Fin : 2026-03-19T00:00:00+01:00 – 2026-03-19T03:00:00+01:00
Deux séances en compagnie des membres du Cinéquinze !
Cinéma Chaplin Saint Lambert 6 Rue Péclet, Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France
Cinéquinze Cinéma Chaplin Saint Lambert LA NUIT DU CHASSEUR