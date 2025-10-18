La Nuit du Cinéma Premiers films à Vendôme Vendôme

Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Début : Samedi 2025-10-18 18:00:00

La nuit de cinéma, une animation proposée par 41 Images/Seconde.

La Nuit du Cinéma Premiers films à Vendôme. Programme de la soirée 18h ouverture des portes, 19h “La famille Addams” , 21h foodtruck animations, 22h30 “12 hommes en colère”,

00h buvette animations, 00h30 “Le goût des autres”, 2h dernière animation. .

Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 41ips.asso@gmail.com

English :

La nuit de cinéma, an event organized by 41 Images/Seconde.

German :

La nuit de cinéma, eine von 41 Images/Seconde vorgeschlagene Animation.

Italiano :

La nuit de cinéma, un evento organizzato da 41 Images/Seconde.

Espanol :

La nuit de cinéma, acto organizado por 41 Images/Seconde.

