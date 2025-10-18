La Nuit du Cinéma Premiers films à Vendôme Vendôme
Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher
Début : Samedi 2025-10-18 18:00:00
La nuit de cinéma, une animation proposée par 41 Images/Seconde.
La Nuit du Cinéma Premiers films à Vendôme. Programme de la soirée 18h ouverture des portes, 19h “La famille Addams” , 21h foodtruck animations, 22h30 “12 hommes en colère”,
00h buvette animations, 00h30 “Le goût des autres”, 2h dernière animation. .
Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 41ips.asso@gmail.com
English :
La nuit de cinéma, an event organized by 41 Images/Seconde.
German :
La nuit de cinéma, eine von 41 Images/Seconde vorgeschlagene Animation.
Italiano :
La nuit de cinéma, un evento organizzato da 41 Images/Seconde.
Espanol :
La nuit de cinéma, acto organizado por 41 Images/Seconde.
