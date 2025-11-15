La Nuit du Cirque A4 Eden Saint-Jean-d’Angély
La Nuit du Cirque A4 Eden Saint-Jean-d’Angély samedi 15 novembre 2025.
La Nuit du Cirque A4
Eden 47 boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 18:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Dans la cadre de la Nuit du Cirque 2025, en partenariat avec Territoires de Cirque, retrouver une soirée exceptionnelle autour des arts du cirque le samedi 15 novembre à partir de 18h30 à l’Eden.
Eden 47 boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 41 56
Im Rahmen der Nuit du Cirque 2025 und in Zusammenarbeit mit Territoires de Cirque findet am Samstag, den 15. November ab 18:30 Uhr im Eden ein außergewöhnlicher Abend rund um die Zirkuskünste statt.
Nell’ambito della Circus Night 2025, in collaborazione con Territoires de Cirque, unitevi a noi per una serata eccezionale di arti circensi sabato 15 novembre dalle 18.30 all’Eden.
En el marco de la Noche del Circo 2025, en colaboración con Territoires de Cirque, acompáñenos en una excepcional velada de artes circenses el sábado 15 de noviembre a partir de las 18.30 horas en el Eden.
L’événement La Nuit du Cirque A4 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-07-31 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme