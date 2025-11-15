La Nuit du Cirque Aimons-nous vivants MMFF · Mathieu Ma Fille Foundation Amiens

La Nuit du Cirque Aimons-nous vivants MMFF · Mathieu Ma Fille Foundation Amiens samedi 15 novembre 2025.

La Nuit du Cirque Aimons-nous vivants MMFF · Mathieu Ma Fille Foundation

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Aimons-nous vivants, c’est une rencontre au sommet, enfin… au sommet, oui, mais d’un cocotier !

Enfin, un cocotier… un mât chinois en réalité. Un mât chinois revisité, déguisé en cocotier et sur lequel poussent des bananes, encore une excentricité ! Aimons-nous vivants, c’est un huis clos entre un comédien bavard, Arnaud Saury et un circassien silencieux, Samuel Rodrigues. Sur leur île-piste déserte, ils auraient pu être Crusoé et Vendredi, mais chacun se demande lequel incarner, ils se contenteront finalement d’être eux-mêmes.

Et les voilà qui discutent, dans des postures cocasses et improbables d’équilibristes loufoques. Perchés sur leur cocotier, ils parlent de tout et de rien, d’anecdotes truculentes en sujets chatouilleux, naviguant entre affection sincère et exaspération réciproque.

Leur duo est aussi drôle que touchant et leur numéro de cirque inventif autant que talentueux.

Ce n’est pas tout !

▶️ Gym Tonic avec Arnaud Saury

samedi 15 novembre à 10h

▶️ Visite à Deux Voix

samedi 15 novembre à 15h

▶️ After Soirée Soleil

Dansez sur la piste avec DJ Jos, Tellco & Bongo Lion

à la suite du spectacle · gratuit et ouvert à tous !

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Aimons-nous vivants is a meeting at the top, well? at the top, yes, but of a coconut tree!

At last, a coconut tree? a replica of a Chinese ma?te. A Chinese ma?te revisited, transformed into a coconut tree with bananas growing on top another eccentricity! Aimons-nous vivants is a huis clos between a talkative comedian, Arnaud Saury, and a silent circus performer, Samuel Rodrigues. On their deserted runway, they could have been Crusoe? and Vendredi, but each wonders which one to play, and in the end they settle for being themselves.

And here they are, chatting away, in the comical and improbable postures of zany equilibrists. Perched on their coconut tree, they talk about everything and nothing, from earthy anecdotes to ticklish subjects, navigating between everlasting affection and recurring exasperation.

Their duo is as funny as it is touching, and their circus routine as inventive as it is talented.

And that?s not all!

?? Gym Tonic with Arnaud Saury

saturday November 15 at 10am

?? Two-Voice Visit

saturday, November 15 at 3 p.m

?? After Soire?e Soleil

Dance the floor with DJ Jos, Tellco & Bongo Lion

following the show free and open to all!

German :

In diesem Film geht es um ein Gipfeltreffen, das auf dem Gipfel einer Kokospalme stattfindet

Eine Kokospalme? ein chinesischer Meister in Realismus. Ein chinesischer Ma?stab in neuem Gewand, der zu einer Kokospalme degradiert wurde und auf dem Bananen wachsen, noch eine Exzentrizität! Aimons-nous vivants ist eine geschlossene Gesellschaft zwischen einem gesprächigen Komödianten, Arnaud Saury, und einem schweigsamen Zirkusartisten, Samuel Rodrigues. Auf ihrer wilden Inselpiste hätten sie Crusoe? und Vendredi sein können, aber jeder fragt sich, wen er verkörpern soll, und so begnügen sie sich schließlich damit, sie selbst zu sein.

Und hier sind sie, diskutierend, in den komischen und unwahrscheinlichen Posen von verrückten Equilibristen. Sie sitzen auf ihren Kokospalmen und reden über alles und nichts, von Anekdoten bis zu kitzligen Themen, zwischen aufrichtiger Zuneigung und reziproker Verärgerung.

Ihr Duo ist ebenso drollig wie rührend und ihr Zirkusnumemr ebenso einfallsreich wie talentiert.

Und das ist noch nicht alles!

?? Gym Tonic mit Arnaud Saury

samstag, 15. November um 10 Uhr

?? Besuch mit zwei Stimmen

samstag, den 15. November um 15 Uhr

?? After Soire?e Soleil

Tanzen Sie auf der Tanzfläche mit DJ Jos, Tellco & Bongo Lion

im Anschluss an die Show kostenlos und für alle zugänglich!

Italiano :

Aimons-nous vivants è un incontro al vertice, beh? al vertice, sì, ma di un albero di cocco!

Finalmente un albero di cocco? Un ma?te cinese rivisitato? Un ma?te cinese rivisitato, trasformato in un albero di cocco con banane che crescono in cima un’altra eccentricità! Aimons-nous vivants è un huis clos tra un comico chiacchierone, Arnaud Saury, e un artista di circo silenzioso, Samuel Rodrigues. Sulla loro pista d’atterraggio su un’isola deserta, avrebbero potuto essere Crusoe e Vendredi, ma ognuno si chiede quale dei due interpretare, così alla fine si accontentano di essere se stessi.

Ed eccoli qui, a chiacchierare nelle pose comiche e improbabili di equilibristi strampalati. Appollaiati sul loro albero di cocco, parlano di tutto e di niente, da aneddoti terreni ad argomenti solleticanti, navigando tra l’affetto genuino e l’esasperazione ricorrente.

Il loro duo è tanto divertente quanto commovente, e il loro numero di circo tanto inventivo quanto talentuoso.

E non è tutto!

?? Gym Tonic con Arnaud Saury

sabato 15 novembre alle 10.00

?? Visita a due voci

sabato 15 novembre alle 15.00

?? Dopo la Soire?e Soleil

Balli in pista con DJ Jos, Tellco & Bongo Lion

dopo lo spettacolo gratuito e aperto a tutti!

Espanol :

Aimons-nous vivants es una reunión en la cima, bueno… en la cima, sí, ¡pero de un cocotero!

Por fin, un cocotero… ¿un ma?te chino en re?alite? Un cocotero chino revisitado, transformado en cocotero y con plátanos en la copa: ¡otra excentricidad! Aimons-nous vivants es un huis clos entre un comediante parlanchín, Arnaud Saury, y un artista de circo mudo, Samuel Rodrigues. En su pista de aterrizaje en una isla desierta, podrían haber sido Crusoe? y Vendredi, pero cada uno se pregunta a cuál interpretar, así que al final se conforman con ser ellos mismos.

Y aquí están, charlando en las posturas cómicas e inverosímiles de los equilibristas estrafalarios. Encaramados en su cocotero, hablan de todo y de nada, desde anécdotas terrenales hasta temas delicados, navegando entre el afecto genuino y la exasperación recurrente.

Su dúo es tan divertido como conmovedor, y su número circense tan ingenioso como talentoso.

Y eso no es todo

?? Gym Tonic con Arnaud Saury

sábado 15 de noviembre a las 10 h

?? Visita a dos voces

sábado 15 de noviembre a las 15.00 h

?? Después de la velada Soleil

Baile en la pista con DJ Jos, Tellco y Bongo Lion

después del espectáculo ¡gratuito y abierto a todos!

